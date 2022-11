Israele, il martedì nero alle porte

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

31 Ottobre 2022 - 17.43

Israele, il martedì nero bussa alle porte. Domani si vota. Quinte elezioni anticipate in poco più di tre anni. In pallio non c’è il Governo. La vera posta in gioco è l’impunità del “Re” dei delegittimatori: Benjamin Bibi Netanyahu.

Allarme nero

Arriviamo al martedì nero con il meglio del giornalismo progressista israeliano.

Di seguito l’editoriale di Haaretz: “Da diversi anni Benjamin Netanyahu è a capo di un movimento il cui obiettivo è delegittimare le istituzioni e i sistemi statali. La presidenza, il sistema giudiziario, la Procura di Stato, i giudici della Corte Suprema, la Polizia di Israele, l’ufficio del procuratore generale, i media: Li considera tutti obiettivi legittimi da attaccare. Ora c’è un nuovo obiettivo: il sistema elettorale e il Comitato elettorale centrale, comprese le incitazioni contro il suo amministratore delegato, Orly Ades, e il suo presidente. L’obiettivo è chiaro: erodere la fiducia nei risultati elettorali per preparare il terreno alle denunce di frode e al rifiuto dei risultati in caso di sconfitta. Ci sono state denunce di brogli elettorali nel recente passato: da parte dei deputati del Likud David Amsalem, nel settembre 2019, quando era ministro delle Comunicazioni, e Shlomo Karhi, nel marzo 2020. Da quando è stato formato il “governo del cambiamento”, l’anno scorso, un ampio gruppo di sostenitori di Netanyahu, anche all’interno dei media, ha apertamente continuato a considerare Netanyahu come primo ministro, sostenendo che le elezioni sono state rubate. E prima del giorno delle elezioni, il Likud ha lanciato una campagna per “fermare il furto” (Omer Benjakob, Haaretz Hebrew, 30 ottobre). Netanyahu si comporta come un populista qualsiasi. Le immagini dell’attacco del 6 gennaio al Campidoglio da parte di migliaia di sostenitori di Trump sono ancora fresche nella nostra memoria. Continuano a sostenere che ha vinto le elezioni “rubate” del 2020. Anche in Brasile il presidente Jair Bolsonaro ha annunciato in anticipo che non accetterà i risultati delle elezioni di domenica se dovesse perdere, citando “brogli diffusi”.



Un mese fa, Netanyahu ha criticato il Comitato centrale per le elezioni per aver squalificato il deputato Amichai Chikli, accusandolo di cercare di “abbattere il dominio della destra ancora prima delle elezioni”. Un rappresentante del Likud ha chiesto una riunione urgente della commissione per “fornire risposte ai pesanti sospetti di frode e di errori”. Il presidente della commissione, il giudice della Corte Suprema Isaac Amit, ha compreso la manipolazione e ha rimproverato il rappresentante del Likud. “Spero che quello che stiamo vedendo da lei non sia, Dio non voglia, l’inizio di una delegittimazione pianificata dei risultati elettorali”, ha detto Amit. Netanyahu ha informato i suoi sostenitori sui piani del Likud di filmare il conteggio dei voti “in luoghi che sono inclini ai problemi” – anche se un tale atto viola un’esplicita sentenza del Comitato elettorale centrale, ed è probabilmente un reato penale. Nessuno mette in dubbio la necessità di mantenere l’integrità delle elezioni e di essere pronti, con tutti i mezzi necessari, a prevenire i brogli elettorali. Ma questa importante necessità non può essere confusa con ciò che Netanyahu e i suoi sostenitori stanno facendo. Non hanno alcun interesse a mantenere una condotta corretta. Al contrario: Cercano di minare ulteriormente la democrazia, aggiungendo le elezioni all’elenco delle istituzioni e dei processi in cui gli israeliani hanno perso la loro fiducia”.

Così l’editoriale.

L’ombra di Ben-Gvir sul futuro d’Israele

Scrive Yossi Verter: “L’ultimo stratagemma messo in atto – per il momento – da Itamar Ben-Gvir per conto del suo amico Benjamin Netanyahu (“Chiederò la legge francese retroattivamente”, riferendosi alla legge che impedirebbe di perseguire un primo ministro mentre è in carica) non è solo un altro colpo sotto la cintura. È un calcio in faccia, calcolato, brutale e spregevole. Il messaggio era destinato alle orecchie dei bibi-isti più ferventi, che sognano l’annullamento del processo del loro leader e credono che lo “Stato profondo” lo abbia incastrato nelle cause contro di lui. Ben-Gvir sta gesticolando verso di loro, allettandoli: Votate per me e lo salverò dalle mani del tribunale. Non fate affidamento su di lui, è troppo debole, si tirerà indietro. Mi prenderò cura di lui.

Nessuna questione in questa campagna elettorale ha danneggiato Netanyahu e il Likud più della gestione dei vari piani per porre fine ai suoi processi per corruzione e alle cospirazioni per distruggere lo Stato di diritto. I sondaggi hanno dimostrato che la grande maggioranza degli israeliani è disgustata dal folle “piano legale” di Bezalel Smotrich, compresa la maggior parte degli elettori di destra. Mentre l’imputato numero 1 cerca in tutti i modi di negare e mascherare le sue intenzioni, Smotrich, e ora anche Ben-Gvir, continuano a trasmettere il messaggio all’opinione pubblica.



Sabato sera, anche il criminale condannato Arye Dery è salito sul bulldozer del D9 e ha annunciato che sarebbe favorevole alla revoca del reato di frode e violazione della fiducia, sostituendolo con qualcos’altro. (Dery ha agito per il proprio disagio, ma è ancora fedele e impegnato con il capo del suo blocco. Al contrario, Ben-Gvir è ubriaco di potere, un uomo selvaggio, una mina vagante. Vuole accaparrarsi almeno 15 seggi e portare Netanyahu sotto la soglia dei 30 seggi – così alle prossime elezioni, sotto la sua guida, Otzma Yehudit minaccerà direttamente il Likud. Ha rubato a Netanyahu la sua più grande risorsa: Il trumpismo, le minacce contro le istituzioni nazionali usando il “nazionalismo” e l'”amore per la patria”. È il nuovo Netanyahu, e questo è solo l’inizio. Se il campo della destra haredi vincerà le elezioni, sarà una vittoria di Ben-Gvir, non dell’uomo che ne è a capo. E così come il presidente di Otzma Yehudit ora maltratta il leader dell’opposizione, lo farà anche con il primo ministro. Ha intenzione di condurre negoziati di coalizione separati da Smotrich, e non sarà un semplice spettacolo. L’annuncio di Ben-Gvir, sabato sera, di voler chiedere il portafoglio della pubblica sicurezza non ha fatto sentire meglio il candidato premier. Netanyahu, che si rende conto di quale mostro abbia creato e di quanto grande sia la fossa che si è scavato, ha aperto domenica una sua campagna “Salvami”: solo per non scendere a 29 seggi (all’inizio della campagna elettorale si prevedeva che il Likud avrebbe ottenuto 35 seggi). In questo modo, Netanyahu si è unito a due partiti di sinistra: Meretz e Hadash-Ta’al. Per il primo, si tratta di una finta campagna gevalt. Meretz è saldamente sopra la soglia elettorale. Nella maggior parte dei sondaggi, il partito dovrebbe ottenere cinque seggi. Hadash-Ta’al, in confronto, sta lanciando una vera e propria richiesta di aiuto. L’appello di Ayman Odeh agli elettori ebrei dimostra la gravità della sua situazione: Quanti ebrei voteranno per il partito? 2,000? 2,500?

Ciò che va da sé è la sua chutzpah nella dichiarazione: “Un voto per Hadash-Ta’al è un voto strategico!”. (Contro il fascismo, il Ben-Gvir-ismo e il Bibi-ismo.) Guardate chi parla di strategia. Odeh e Ahmad Tibi hanno fatto cadere il “governo del cambiamento” con le loro stesse mani, e ora chiedono i voti dei suoi sostenitori più puri, gli elettori di sinistra, che erano disposti a dare la vita per questo. E questo arriva proprio un attimo dopo che Odeh e i suoi colleghi hanno pianto amaramente i “martiri” della Tana del Leone a Nablus.



Populismo in kippah

Annota, sempre su Haaretz, Israel Harel: “La maggior parte della popolazione, sia ebrea che araba, è inorridita o, almeno, in disaccordo con il parlamentare Itamar Ben-Gvir. Tra coloro che non sono d’accordo, ci sono fasce significative della comunità sionista religiosa, tra cui i membri del partito per il quale Ben-Gvir si candida alla rielezione alla Knesset, e persino il capo di quel partito. Molti sono inorriditi dalla possibilità che diventi ministro della Pubblica sicurezza. Si fanno previsioni apocalittiche sul fatto che i campi di concentramento per gli oppositori del governo e l’espulsione dei cittadini arabi – e certamente dei richiedenti asilo – diventeranno una routine.



Ricercatori e opinionisti offrono centinaia di ragioni per il “fenomeno Ben-Gvir”. La teoria “accademica” è che la società ebraica israeliana, come le società di tutto il mondo occidentale, ha subito un processo di radicalizzazione nazionalista.



Una delle ragioni principali di questa radicalizzazione, secondo la teoria, è la crescente religiosità. L’ebraismo, che si definisce sia come religione che come nazione, è necessariamente accompagnato da manifestazioni di etnocentrismo. O, in altre parole, di nazionalismo fascista. E il movimento dei coloni, la madre di tutti i mali secondo queste dotte teorie, ha accelerato questa tendenza nazionalista fino a raggiungere, come dimostrano gli elettori che si sono riversati su Ben-Gvir, il punto di “intersezione con il fascismo”. Nessuno di questi accademici – né gli opinionisti, i politici e i moralisti che si sono uniti a loro – affronta gli argomenti “nazionali” avanzati da Ben-Gvir. Si limitano a negarli e a deriderli. Peggio ancora, accusano lui e i suoi fan di aver creato gli stessi sviluppi che lo hanno portato alle stelle e che continueranno a farlo crescere fino a quando i problemi che segmenti crescenti della società non sono più in grado di sopportare non saranno finalmente risolti. Mi risulta che la perdita di governabilità nel Negev, in Galilea e in Cisgiordania sia il fattore principale che spinge i voti da Benjamin Netanyahu a Ben-Gvir (dal momento che Netanyahu, durante i suoi molteplici mandati da primo ministro, ha trascurato questa questione critica). Anche alcuni esponenti della sinistra, come gli agricoltori a cui vengono rubati i prodotti, le pecore e il bestiame e a cui vengono incendiate le case di imballaggio, hanno dichiarato che voteranno per Ben-Gvir. A loro si sono aggiunti alcuni abitanti delle città e delle comunità borghesi della Galilea e del Negev, le cui case vengono violate di frequente. Inoltre, subiscono molestie sulle strade e furti d’auto. Questi disordini continuano a segnare i loro corpi e le loro anime. Le persone che sono state ferite fisicamente o le cui case e sinagoghe sono state incendiate, a quanto pare non voteranno per il Likud di Netanyahu. I disordini, come i lettori ricorderanno, sono avvenuti quando Netanyahu era ancora primo ministro e parlamentare del Likud Amir Ohana era ministro della Pubblica sicurezza. Anche le persone che si trovavano sotto assedio nelle basi dell’esercito o nelle comunità borghesi della Galilea e del Negev hanno vissuto un trauma sconvolgente. Anche se la maggior parte di loro appartiene al blocco di “centro-sinistra”, non pochi hanno dichiarato che questa volta voteranno per Ben-Gvir. Lo stesso vale per i soldati e gli ufficiali che si addestrano nella base di Tze’elim e che hanno visto le loro esercitazioni interrotte, con un costo di milioni di shekel, perché i trattori beduini invadevano i loro campi di addestramento – compresa un’esercitazione a cui partecipavano generali di altri eserciti amici. È successo quando mi sono addestrato a Tze’elim, e anche quando lo ha fatto mio figlio e anche, con mia grande frustrazione, quando lo ha fatto mio nipote. Questa disgrazia, come il furto massiccio di munizioni dalla base aerea di Sde Teiman e altri furti simili, ha un costo elettorale. Si ritiene che Ben-Gvir sottragga al Likud due o tre seggi della Knesset e un numero simile di voti ai partiti centristi e di sinistra. Per evitare che altri elettori si spostino verso di lui, viene bombardato con accuse di “razzismo” e, naturalmente, di “fascismo”. Ma queste, secondo i sondaggi, non hanno influenzato i quattro o sei seggi della Knesset di elettori attratti da lui personalmente.



L’unico modo per fermare Ben-Gvir è quello di affrontare a fondo, in modo da produrre risultati dimostrabili, la mancanza di governance e tutte le altre questioni su cui esprime il genuino disagio di molte persone. E questa sarà la sua ricompensa”.