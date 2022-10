Anche il Regno Unito esulta per Lula, Sunak: "Con Lula salve le risorse naturali"

globalist Modifica articolo

31 Ottobre 2022 - 09.55

Preroll

«Congratulazioni a Lula per la sua vittoria alle elezioni brasiliane. Non vedo l’ora di lavorare insieme sulle questioni che interessano il Regno Unito e il Brasile, dalla crescita dell’economia globale alla protezione delle risorse naturali del pianeta e alla promozione dei valori democratici», lo scrive in un tweet il primo ministro britannico Rishi Sunak.

OutStream Desktop