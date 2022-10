Zelensky incita i suoi: "Attraverseremo questo oscurità e vinceremo"

globalist Modifica articolo

28 Ottobre 2022 - 09.59

“I barbari stanno attaccando la nostra energia. Ma sono sicuro che attraverseremo questa oscurità con coraggio e dignità. L’importante è mantenere la luce nei nostri cuori. Sono sicuro che l’Ucraina sia la luce principale per tutti noi. Per il suo bene, vinceremo”. Così il presidente ucraino Volodymr Zelensky in un passaggio del suo discorso serale su Ttelegram.

Dall’inizio dell’invasione la Federazione Russa ha effettuato 4.500 attacchi missilistici sull’Ucraina e più di 8.000 raid aerei. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso video, che è stato registrato per strada vicino al relitto di un drone nemico. Secondo il Capo dello Stato, 665.000 persone provenienti da 70 diversi Paesi hanno offerto contributi di beneficenza solo sulla piattaforma United24.

Intanto l’evacuazione dei civili dalla regione di Kherson, occupata dai russi, è stata completata. “Il lavoro di organizzazione della partenza dei residenti è stato completato”, ha dichiarato il governatore della Crimea Sergei Aksyonov.