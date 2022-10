Ucraina, ispettori dell'Aiea in altri due siti nucleari: la richiesta di Kiev

globalist Modifica articolo

25 Ottobre 2022 - 15.24

L’Aiea e alcuni suoi ispettori visiteranno “nei prossimi giorni” due siti nucleari in Ucraina dopo aver ricevuto una richiesta da parte di Kiev, alla luce delle dichiarazioni di Mosca su “presunte attività nucleari” in queste due località. E’ quanto ha annunciato il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, citato in un comunicato.

“Grossi ha confermato che entrambi i siti sono sotto la tutela dell’Aiea e sono stati regolarmenti visitati dagli ispettori dell’Aiea – si precisa nella nota – ha aggiunto che l’Aiea ha ricevuto una richiesta scritta dall’Ucraina di inviare squadre di ispettori per svolgere attività di verifica nelle due località”.

“L’Aiea ha ispezionato uno di questi luoghi un mese fa e le nostre verifiche erano coerenti con le dichiarazioni di salvaguardia dell’Ucraina – ha precisato Grossi nella nota – non è emerso lì alcuna attività o materiale nucleare non dichiarato”. La prossima visita degli ispettori avrà l’obiettivo di “rilevare eventuali attività e materiali nucleari non dichiarati”, ha concluso la nota.