Coronavirus: altri 120 decessi per Covid-19 e 48.714 nuovi casi

25 Ottobre 2022 - 21.44

Coronavirus: c’è ancora ma il governo Meloni è a favore della linea Bolsonaro. In Italia ci sono 48.714 nuovi casi di Covid a fronte di 297.268 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 11.606 con 80.319 test).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 120 decessi (contro i 39 di lunedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 178.753. In terapia intensiva sono ricoverati 232 pazienti (+6) mentre i guariti sono 57.034. Tasso di positività al 16,4% (in aumento rispetto al 14,4% del giorno prima).

I numeri della pandemia – Il totale dei casi Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.408.393. Sono 232 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 226) nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.106, rispetto ai 7.124 di ieri (-18). Gli attualmente positivi sono 499.999, mentre dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 178.753.