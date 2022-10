L'arcivescovo di Kiev: "I russi hanno deportato 46 orfani a Kherson"

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 09.26

Preroll

L’arcivescovo maggiore di Kiev denuncia nuove “deportazioni”. “Kherson, città sul Dnipro, nel sud dell’Ucraina, – fa sapere Shevchuk- sta diventando il centro di un grande confronto. Gli occupanti stanno saccheggiando la città distruggendola, espellendo i suoi abitanti. La trasformano in un avamposto di future pesanti battaglie dove potrebbe essere versato molto sangue. Ma il cuore soffre soprattutto per i bambini orfani. I bambini orfani che sono privati ​​delle cure parentali e dunque, sono i più vulnerabili, in particolare, tra gli orrori della guerra”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Abbiamo ricevuto informazioni che 46 ospiti della Casa del Bambino di Kherson sono stati deportati con la forza a Simferopol. Preghiamo per questi orfani, perché è dovere antico di ogni Vescovo in ogni comunità cristiana prendersi cura soprattutto delle vedove e degli orfani. Preghiamo per gli orfani che vengono rapiti in Ucraina e poi deportati verso una ignota destinazione finale”, dice Shevchuk.