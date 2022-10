Israele fornisce a Kiev l'intelligence per abbattere i droni iraniani

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 11.49

Israele ha fornito al governo di Kiev “informazioni di intelligence utili per colpire i droni iraniani” usati dalle forze russe in Ucraina. Lo ha detto un funzionario ucraino che ha voluto mantenere l’anonimato, secondo quanto riporta il New York Times. Da parte sua, il portavoce del ministero della Difesa ucraino, Yuriy Sak, ha affermato che i droni kamikaze iraniani “sono stati sviluppati come capacità di massa per colpire Israele”, non l’Ucraina.

Gli iraniani “stanno usando l’Ucraina come terreno di prova, per vedere i punti deboli, per perfezionarli e prima o poi li useranno contro Israele”, ha aggiunto.