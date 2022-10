Il generale russo Kirillov minaccia: "Basta una perdita radioattiva da Zaporozhye per fare male a tutta Europa"

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 14.19

Una previsione degli esperti su un eventuale rilascio radioattivo dalla centrale nucleare di Zaporozhye mostra che interesserà quasi tutta l’Europa, ha dichiarato il capo delle truppe russe per la protezione nucleare, biologica e chimica, generale Igor Kirillov.

Lo riporta la Tass. “Una previsione della situazione delle radiazioni, preparata dai nostri esperti e confermata in seguito dalle organizzazioni di ricerca europee competenti, mostra che un rilascio radioattivo interesserà quasi tutta l’Europa”, ha osservato.

Intanto nelle ultime 24 ore l’esercito russo ha attaccato con i suoi missili per venti volte nove diverse località nel Donetsk. Lo ha reso noto la Polizia, come riporta Ukrinform. La città di Bakhmut è stat bombardata per cinque volte nell’arco di una sola giornata. Colpite anche Avdiivka, Kurakhove, Chasiv Yar, Berdychi, Zrichne, Karlivka, Orlivka e Terny. Le truppe russe, ha riferito la polizia, ha utilizzato missili e artiglieria contro i civili. Danneggiati tra l’altro condomini e una stazione di distribuzione di energia elettrica. Le autorità hanno confermato sei vittime civili e cinque feriti nella comunità di Toretsk, bilancio diffuso ieri.