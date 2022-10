Bannon condannato a 4 mesi per oltraggio alla corte: resterà libero in attesa dell'appello

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 17.29

Steve Bannon, già stratega dell’ex presidente Donald Trump, è stato condannato a scontare quattro mesi di carcere per non aver risposto a una citazione del comitato della Camera che indaga sull’insurrezione del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti e per essersi rifiutato di fornire documenti.

Il giudice ha permesso a Bannon di rimanere libero in attesa dell’appello e ha anche imposto una multa di 6.500 dollari come parte della sentenza.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Carl Nichols ha emesso la sentenza dopo aver affermato che la legge era chiara sul fatto che il «disprezzo» del Congresso è soggetto a una pena minima obbligatoria di almeno un mese.

Gli avvocati di Bannon avevano sostenuto che il giudice avrebbe potuto invece condannarlo alla libertà vigilata. I pubblici ministeri avevano chiesto che fosse mandato in prigione per sei mesi. Secondo i procuratori Bannon perseguito una «strategia in malafede» tesa a minare i loro sforzi per andare fino in fondo a quanto accaduto al Campidoglio.