Von der Leyen: "Gli attacchi russi sui civili ucraini sono crimini di guerra"

19 Ottobre 2022 - 09.50

La guerra in Ucraina giunge al 238esimo giorno. La battaglia russa per riconquistare Kherson “inizierà in un futuro molto prossimo”. Lo ha annunciato su Telegram il vice amministratore filorusso della regione, Kirill Stremusov, spiegando che “si consiglia alla popolazione civile di lasciare l’area delle imminenti feroci ostilità”. Intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen definisce “crimini di guerra” le ultime azioni di Mosca:

“Attacchi mirati contro le infrastrutture civili con il chiaro obiettivo di privare uomini, donne e bambini di acqua, elettricità e riscaldamento sono atti di puro terrore”, ha detto. “Gli attacchi mirati della Russia contro le infrastrutture civili stanno segnando un nuovo capitolo di una guerra già crudele. L’ordine internazionale è chiaro. Questi sono crimini di guerra. Attacchi mirati contro le infrastrutture civili con il chiaro obiettivo di privare uomini, donne e bambini di acqua, elettricità e riscaldamento con l’arrivo dell’inverno. Questi sono atti di puro terrore. E dobbiamo chiamarli come tali”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al Parlamento Europeo.