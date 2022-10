La moglie di Peskov in vacanza a Tel Aviv nonostante le sanzioni e alla faccia di chi muore in guerra

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 17.59

C’è’ chi muore e c’è la nomenklatura che continua a fare una vita da nababbi alla faccia della povera gente e delle sanzioni.

La moglie del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov è stata vista in vacanza a Tel Aviv nonostante le sanzioni imposte dall’Occidente ai famliari dell’elite russa. Lo ha rivelato la ong pro-Ucraina `Israeli friends of Ukraine´, ripresa dai media.

Secondo questa fonte, l’ex danzatrice sul ghiaccio e campionessa olimpica del 2006 della specialità Tatiana Navka è stata ospite in questi giorni di un grande albergo sul mare a Tel Aviv.

«Come è possibile che i profughi ucraini in fuga dalla guerra fronteggino difficoltà per entrare in Israele mentre al tempo stesso – ha denunciato Anna Zharova, cofondatrice della ong, citata da Ynet – la moglie del portavoce del presidente Putin passa le vacanze in Israele senza alcun problema?».

Zharova ha poi sottolineato che la «posizione di Israele nei confronti della Russia deve cambiare». Ynet ha ricordato – citando pubblicazioni straniere – che Navka è «proprietaria di aziende e asset nella penisola di Crimea, annessa illegalmente dalla Federazione Russa nel 2014».