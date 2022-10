Dombrovskis avverte i cittadini europei: "Non sarà possibile proteggere tutti dalla crisi"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022

«Non sarà possibile proteggere tutti dalle conseguenze economiche della guerra. Tuttavia, il settore pubblico deve proteggere coloro che sono più esposti ai prezzi elevati dell’energia e dei generi alimentari». Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo.

«Ciò significa soprattutto fornire sostegno al reddito a coloro il cui potere d’acquisto è più minacciato e alle imprese più colpite. Per raggiungere questo obiettivo, il nostro sostegno deve essere mirato, temporaneo e mantenere gli incentivi per ridurre il consumo di energia», ha spiegato. «Il price cap sui ricavi di mercato per i produttori inframarginali e il prelievo di solidarietà per il settore dei combustibili fossili consentiranno agli Stati membri di convogliare queste entrate provenienti da profitti molto elevati, ottenuti in circostanze impreviste, verso coloro che hanno maggiormente bisogno di sostegno. Fornire un sostegno fiscale generalizzato non sarebbe molto utile», ha evidenziato Dombrovskis.

«Il nostro sostegno deve essere mirato: dal ridurre ai consumi a pensare a un tetto ai prezzi fino alla tassa sugli extra-profitti. Dare sostegni a pioggia a tutti non sarebbe una buona idea perché farebbe aumentare i prezzi ulteriormente e indebolirebbe l’economia»; ha spiegato.