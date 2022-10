Il conservatore Kristersson è il nuovo premier svedese. Governerà per la prima volta nella storia con l'estrema destra

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 14.28

Il conservatore Ulf Kristersson è il nuovo premier svedese. È stato eletto dalla maggioranza assoluta del Parlamento e, per la prima volta, con i voti dell’estrema destra dei Democratici Svedesi. I parlamentari che hanno votato a suo favore sono stati 176, mentre quelli che hanno votato contro sono stati 173. Dopo 8 anni di sinistra al governo, Kristersson subentra alla premier socialdemocratica Magdalena Andersson, che si era dimessa un mese fa in seguito alla vittoria dei conservatori alle elezioni politiche.

«Adesso il cambiamento è possibile», ha detto in conferenza stampa Kristersson, 58 anni, dopo la sua elezione. Venerdì, dopo settimane di trattative, il leader della destra svedese aveva presentato un accordo politico con i capi degli altri tre partiti suoi alleati, che compongono la maggioranza, fra cui il leader dei Democratici Svedesi, Jimmie Akesson. Quest’ultimo è stato il grande vincitore delle elezioni dell’11 settembre scorso ottenendo il 20,5% delle preferenze, un risultato storico che ha fatto di Democratici Svedesi il secondo partito del Paese. Nel programma di governo di 62 pagine illustrato venerdì, i quattro partiti prevedono in particolare misure per lottare contro la criminalità e ridurre l’immigrazione, ma anche un rilancio dell’energia nucleare, che negli ultimi anni la Svezia aveva invece ridimensionato con la chiusura di 6 reattori.