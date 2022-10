Macron a Putin: "Fermi la guerra e torni al tavolo del negoziato"

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 22.03

L’ora dei negoziati e non l’ora delle capitolazioni. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha lanciato un appello stasera al presidente russo, Vladimir Putin, a «tornare al tavolo del negoziato». «Oggi – ha detto Macron durante un’intervista televisiva su France 2 – innanzitutto Putin deve fermare questa guerra, rispettare l’integrità territoriale dell’Ucraina e tornare al tavolo del negoziato». Al presidente russo, Macron rimprovera la «scelta» di aver portato l’Europa «nella guerra».

L’ipotesi di un colloquio diretto

Il presidente francese Emmanuel Macron non esclude di avere colloqui diretti col presidente francese Vladimir Putin per cercare di costruire una soluzione di pace alla guerra in Ucraina. L’ha detto oggi lo stesso inquilino dell’Eliseo in un’intervista a France 2.

“Quando si cerca di costruire la pace, si deve parlare”, ha detto Macron. “Ogniqualvolta sarà necessario – ha continuato -, io parlerò con Vladimir Putin. Io spero che tutte le parti interessate vengano al tavolo delle discussioni il più presto possibile”.

Macron ha detto ancora che “sarà nell’interesse dell’Ucraina e della Russia sedersi attorno al tavolo dei ngegoziati” e che però “non spetta alla Francia di decidere dei negoziati, ma agli ucraini”.

In questo senso, consapevoli che “ci si prepara a passare l’inverno in questo contesto di guerra”, quello che si dovrà fare è “mantenere l’Europa unita e costruire le condizioni per negoziare con la Russia, perché “negoziare non è rinunciare. E in Ucraina, si passa per l’integrità territoriale di questo paese e di questo popolo”.