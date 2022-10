Cosa intende Stoltenberg quando afferma: "Gli attacchi ibridi possono attivare l'articolo 5"

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 09.09

“Gli attacchi ibridi e cyber possono attivare la clausola della difesa collettiva sancita dall’articolo 5, e stiamo monitorando attentamente ogni incidente che possa essere considerato tale, ma non daremo mai al nemico il privilegio di conoscere la soglia oltre la quale procederemo: la nostra risposta dipenderà dalla natura dell’attacco e sarà una decisione che dobbiamo fare come alleati tenendo conto del contesto preciso della situazione specifica”. Così il segretario generale della nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa alla vigilia della riunione dei ministri della difesa dell’alleanza che si terrà a Bruxelles mercoledì e giovedì.

Il segretario ha confermato che la prossima settimana la nato svolgerà un’esercitazione di deterrenza nucleare di routine, aggiungendo che rinviare l’operazione a causa della guerra in corso “sarebbe un segnale sbagliato”.

“Grazie alla nostra capacità di deterrenza nucleare possiamo prevenire una nuova escalation russa: le velate minacce nucleari sono pericolose e la Russia sa che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta”, ha continuato Stoltenberg, che ha rimarcato la necessità di “aumentare la produzione di armi e munizioni sia per garantire la deterrenza e la difesa degli alleati della nato e sia per continuare a fornire sostegno all’ucraina nel lungo periodo”.

Un dialogo con l’industria della difesa e con tutti gli alleati è stato avviato “per aumentare la produzione e per riempire gli stock”, ha continuato Stoltenberg.