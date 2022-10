Russia, Navalny ancora una volta punito con l'isolamento

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 16.11

“Eccomi di nuovo seduto su uno sgabello nei miei 6 metri quadrati”. Con queste parole, Aleksey Navalny ha annunciato di essere stato messo nuovamente in isolamento. Navalny, che sta scontando una pena nella rigida colonia penale n. 6 della regione di Vladimir, si è ritrovato di nuovo in una cella di punizione per essersi rifiutato di lavare la recinzione, un lavoro totalmente inutile inflittogli solo per umiliarlo. La notizia è stata data dai social network vicini al dissidente, strenuo oppositore di Putin e della guerra che la Russia ha portato in Ucraina., “E sono di nuovo in prigione – scrive – Ho appena servito 12 giorni lì, di nuovo ne danno 14. Il motivo è che mi sono rifiutato di lavare la recinzione. Beh, avrei capito dipingere una recinzione, ma lavare la recinzione, a mio parere, è una completa assurdità”.

“Ed eccomi di nuovo seduto su uno sgabello nei miei 6 metri quadrati. Con me, solo una tazza, un libro.Non capisco le persone che hanno bisogno di altri oggetti per una vita piena”, le parole che Navalny aggiunge a commento della sua condizione di prigioniero politico. Alexey Navalny entra in punizione per la sesta volta da metà agosto. La prima volta, il 12 agosto per tre giorni, la seconda per cinque, la terza per sette, la quarta per 15 giorni. Alla quinta volta, il dissidente politico è stato punito con 12 giorni di detenzione. Quella volta fu per le parole pronunciate in aula sulla mobilitazione e contro la guerra.