Il ministro degli Esteri di Orban verso Mosca: "Serve un immediato cessate il fuoco"

10 Ottobre 2022 - 14.58

Peter Szijjarto, ministro degli Esteri ungherese, viaggerà verso Mosca in settimana, per prendere parte ad una conferenza nell’ambito della Russian Energy Week 2022. Szijjarto parteciperà ad un panel in cui è prevista la presenza tra gli altri del tycoon del gas, Leonid Mikhelson, ed il vice premier russo con delega per l’energia, Alexander Novak. Il ministro ungherese sarà l’unico leader proveniente dall’Ue ad intervenire.

Commentando gli attacchi russi contro i civili a Kiev e in altre città dell’Ucraina, il ministro ungherese ha sottolineato come «gli eventi delle ultime ore mostrino chiaramente che ora l’attenzione dovrebbe essere concentrata sul raggiungimento della pace il prima possibile. È necessario un cessate il fuoco immediato, devono essere avviati negoziati di pace», ha aggiunto.