Fratellini uccisi dai pitbull: tragedia nel Tennessee

8 Ottobre 2022 - 17.29

Fratellini uccisi dai pitbull: un bambino di 5 mesi e sua sorella di 2 anni sono stati sbranati a morte dai due pitbull di famiglia. Le vittime sono Hollace Dean Bennard, di 5 mesi, e Lilly Jane Bennard, di 2 anni. L’episodio è avvenuto a Millington, nella contea di Shelby, nel Tennessee, vicino a Memphis, nella giornata di mercoledì 5 ottobre.

Come riportato dal ‘Daily Mail’, i due bambini sono stati dichiarati morti sulla scena dopo essere stati attaccati dai cani. La loro mamma, Kirstie Jane Bennard, 30 anni, di Millington, è rimasta gravemente ferita nel tentativo di salvare i figli. La donna è stata trasportata al Regional One Health in “condizioni critiche”. Colby, marito della donna e padre dei due bambini (unici figli della coppia), è rimasto illeso.

Non sono ancora emersi ulteriori dettagli sulla tragedia e non si conosce, al momento, cosa posso aver scatenato l’attacco da parte dei due cani. I pit bull sono stati portati via dal dipartimento locale di controllo degli animali. Nella giornata di giovedì l’ufficio dello sceriffo della contea di Shelby ha confermato al ‘Daily Mail’ che i pitbull erano ancora in possesso del dipartimento di controllo degli animali. Non si sa, a oggi, quale destino avranno.