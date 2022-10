Germania, i Verdi accusano il leader della Cdu: "Fa propaganda russa"

globalist Modifica articolo

6 Ottobre 2022 - 14.25

Anche in Germania c’è chi sotto sotto fa fatica a sostenere la causa dell’Ucraina. Il capo dell’opposizione tedesca Cdu, Friedrich Merz, diffonderebbe «vera e propria propaganda russa». L’accusa arriva dalla co-leader dei Verdi tedeschi, Ricarda Lang, come riporta Dpa.

La scorsa settimana Merz aveva destato scalpore parlando di «turismo sociale» dei rifugiati ucraini, che farebbero la spola tra Germania e madrepatria soltanto per beneficiare del sussidio tedesco. Poco dopo Merz si era scusato, dicendo che «si trattava di una descrizione imprecisa di un problema che si può osservare in singoli casi» e aggiungendo: «lungi da me criticare i rifugiati dall’Ucraina, che si trovano di fronte a un duro destino».

Come riporta il sito di Tagesschau, il telegiornale della rete pubblica tedesca Ard, i media russi hanno però «colto la palla al balzo», diffondendo le parole di Merz. L’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti ha ad esempio scritto che «in Germania la gente è indignata per i rifugiati ucraini», mentre il canale filo-cremlino Tsargrad-tv ha titolato: «Friedrich Merz – prima il politico tedesco ha inveito, poi è stato costretto a pentirsi».

Martedì scorso Merz ha ripetuto più in generale che lo stato sociale «molto grande» della Germania «attira molto» i rifugiati e i migranti «da tanti paesi». Secondo Lang «la Cdu farebbe bene come partito a rompere il suo rumoroso silenzio sul duro populismo del suo leader» e «Friedrich Merz dimostra ogni giorno di più perché è un bene che non sia al governo in questi tempi di crisi». In precedenza, Lang aveva anche chiesto come le parole di Merz possano essere coerenti con la solidarietà a Kiev sempre professata dai cristiano-democratici tedeschi.