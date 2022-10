Fuga dalla Russia, il Cremlino minimizza: "Non sono 700 mila, non abbiamo cifre esatte..."

globalist Modifica articolo

6 Ottobre 2022 - 14.59

Preroll

Mentitori seriali, giocano con le cifre per negare l’evidenza, visto che tutto hanno visto cosa è accaduto ai confini e le stesse autorità di paesi come la Georgia e il Kazakistan hanno parlato dell’esodo. Cremlino ha smentito le notizie secondo cui 700.000 russi sarebbero fuggiti dal paese da quando Mosca ha annunciato una mobilitazione che avrebbe richiamato centinaia di migliaia di persone a combattere in Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In un briefing con i giornalisti, riportato dai media russi, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto di non avere cifre esatte sul numero di persone che hanno lasciato il Paese dopo l’annuncio del presidente Vladimir Putin, il 21 settembre.

Middle placement Mobile

Petrolio: Peskov, `taglio deciso da Opec+ servirà a stabilizzare il mercato

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la decisione dell’Opec+, l’organizzazione dei principali produttori di petrolio, di ridurre la produzione di due milioni di barili al giorno è finalizzata alla stabilizzazione del mercato. L’Opec+, guidata dall’Arabia Saudita, ha deciso il taglio ieri, ignorando le richieste della Casa Bianca di non ridurre la produzione di greggio. A preoccupare Washington il fatto che l’inevitabile rialzo del prezzo al barile potrebbe danneggiare gli sforzi dell’Occidente per limitare le entrate petrolifere della Russia, utilizzate per sostenere la sua guerra in Ucraina.

Dmitry Peskov ha affermato che, «accettando di ridurre la produzione, l’Opec+ ha confermato le sue credenziali come organizzazione responsabile della stabilità del mercato».