Alla fine Washington e Seul reagiscono ai missili di Kim: ne lanciano 4, uno si schianta sul suolo sudcoreano

5 Ottobre 2022 - 09.20

Corea del Sud e Stati Uniti hanno reagito all’iniziativa di Kim Jong Un lanciando 4 missili terra-terra nel Mar del Giappone, hanno annunciato le forze armate di Seul, secondo quanto riporta la Yonhap. Uno di questi missili, però, si è schiantato al suolo nelle prime ore di oggi a Gangneung, nel nord-est della Corea del Sud, durante esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti, gettando nel panico i residenti della città costiera, riporta il Washington Post. L’esplosione e il successivo incendio provocati dal missile, scrive il giornale, hanno indotto molti a credere che si trattasse di un attacco nordcoreano. Successivamente, lo Stato Maggiore di Seul ha reso noto che si è trattato di un incidente e che non ci sono stati feriti. L’incidente ha coinvolto un missile balistico a corto raggio Hyumoo-2. Il missile si è schiantato all’interno di una base dell’aeronautica militare alla periferia della città. L’esercito ha fatto sapere che sta indagando sulle cause del “volo anomalo” del missile. In precedenza lo Stato Maggiore della Corea del Sud aveva annunciato che durante le esercitazioni congiunte erano stati lanciati con successo quattro missili Army Tactical Missile System (ATACMS) e un altro missile Hyumoo-2 in risposta alla provocazione del Corea del Nord. Pyonyang, infatti, ieri ha effettuato il primo test balistico in otto mesi, lanciando un missile IRBM che ha percorso circa 4.600 chilometri e ha sorvolato il Giappone.

Era stato il presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol, a definire il lancio di Pyongyang una “provocazione” e a promettere una “risposta severa”, che è arrivata in queste ore. L’ultima volta che il regime comunista aveva sparato un missile sul Giappone era stato nel 2017, al tempo del durissimo scambio verbale tra l’allora presidente americano, Donald Trump, e il dittatore nordcoreano Kim Jong Un.