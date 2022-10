Il ministro della Difesa russo Shoigu si vanta: mobilitate più di 200mila persone

globalist Modifica articolo

4 Ottobre 2022 - 13.04

«Conformemente al decreto del presidente della Federazione russa, dal 21 settembre è stata effettuata una mobilitazione parziale nel Paese. Oggi nelle forze armate sono arrivate più di 200.000 persone». Lo ha affermato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, citato da Ria Novosti.

«L’addestramento del personale delle unità formate viene effettuato in 80 campi di addestramento e in sei centri di addestramento», ha aggiunto Shoigu. In Russia, con decreto presidenziale del 21 settembre è stata annunciata una mobilitazione parziale, si prevede di richiamare 300.000 riservisti, ovvero poco più dell’1% della risorsa di mobilitazione totale della Federazione russa, ricorda Ria Novosti.