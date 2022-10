La Francia: "Rendere il costo della guerra in Ucraina insopportabile per la Russia

globalist Modifica articolo

3 Ottobre 2022 - 17.26

Guerra in Ucraina, cedere alle pretese di Putin? No. L’obiettivo della Francia è «rendere il costo della guerra (in Ucraina.ndr.) insopportabile per la Russia» di Vladimir Putin: è quanto dichiarato dalla premier francese, Elisabeth Borne, aprendo il suo intervento sulla guerrra in Ucraina all’Assemblea Nazionale di Parigi.

«Il nostro obiettivo è lo stesso dall’inizio: rendere il costo della guerra insopportabile per la Russia, colpire duramente la sua economia, impedirle di finanziare la sua offensiva» in Ucraina, ha affermato la premier francese, ricordando che è «è stata la Russia a lanciare questa guerra. Ed è lei che ci induce ad agire».