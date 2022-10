I russi 'invadono' la Moldavia: ma per scappare da Putin e dalla sua guerra

globalist Modifica articolo

3 Ottobre 2022 - 11.22

Ora sono i russi in fuga che provano ad entrare in Moldavia. Nei primi mesi di conflitto, erano stati gli ucraini a puntare verso la Moldavia, per sfuggire ai bombardamenti russi.

La grande fuga potrebbe investire il confine moldavo e le autorità da qualche giorno stanno rafforzando i controlli alla frontiera, considerato l’aumento del flusso di persone che entrano dalla Russia.

“Se solo abbiamo un sospetto su queste persone, vieteremo loro di entrare nel nostro Paese”, ha detto il capo del servizio di informazione e sicurezza della Moldavia, Alexandru Musteata, in un’intervista al canale televisivo TV8.md.

Al confine, a chi prova ad entrare si chiedono informazioni sugli scopi dell’arrivo in Moldavia, la disponibilità di soldi per l’alloggio e fondi per l’acquisto del biglietto di ritorno.

Su Telegram si descrive la situazione ai confini della Russia, si documenta come la Moldavia consenta ai giovani russi di entrare solo se hanno parenti sul suo territorio.

Un testimone racconta che all’aeroporto di Chisinau hanno davvero iniziato a impedire agli uomini russi di attraversare il confine, tanti non sono stati ammessi nel paese perché non hanno superato l’interrogatorio all’aeroporto e non hanno potuto dimostrare un accettabile scopo dell’ingresso in Moldavia.

A coloro a cui non è stato permesso di entrare, viene assicurato il rientro all’aeroporto di partenza.