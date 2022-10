Siamo già nella Terza guerra mondiale ma facciamo finta di non accorgercene

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

2 Ottobre 2022 - 18.12

Preroll

Il “discorso della corona” e gli inquietanti scenari che ha aperto. Con una certezza che fatica a farsi strada nel vivere quotidiano. Siamo già dentro la Terza guerra mondiale. L’interrogativo è se essa si fermerà alla soglia del baratro nucleare. Una cosa appare chiara. Il salto di gravità determinato da Vladimir Putin con il suo discorso del 21 settembre e con le misure che ne sono derivate. Annessione delle regioni separatiste ucraine alla Federazione Russa. Mobilitazione parziale dei coscritti. E l’accelerazione sul nucleare. La guerra dello zar non è più solo all’Ucraina. La sua guerra è all’Occidente.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Leggere il discorso della svolta

Middle placement Mobile

Lo fanno, su Haaretz, Liza Rozovsky e Amos Harel

Dynamic 1

“Per quasi 20 minuti – scrive Rozovsky – la folla si è seduta nell’opulento Auditorium Giorgi, in spasmodica tesa e in perfetto silenzio. I ministri del governo, il consiglio di sicurezza e il parlamento russo, insieme ai quattro uomini nominati dalla Russia a capo delle regioni ucraine occupate – Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson – sono stati tutti vittime della nota pratica del Presidente russo Vladimir Putin di far aspettare la gente.

Quando finalmente è arrivato, si è lanciato in un discorso che avrebbe reso orgogliosi i leader sovietici Krusciov e Breznev. Il suo discorso, durato quasi 40 minuti, ha ricordato per molti versi la sua logorante lezione alla nazione del 21 febbraio, dopo la riunione inscenata dal Consiglio di sicurezza, che ha deciso di riconoscere le “repubbliche popolari” separatiste di Donetsk e Luhansk. Questa volta, però, invece di essere seduto in una posizione scomoda dietro a un tavolo, cercando di parlare alla nazione russa occhi negli occhi come a febbraio, Putin è stato visto in piedi in un luogo la cui magnificenza e il cui nome stesso simboleggiano la potenza russa, superando se stesso in una retorica bellicosa. Le sue parole erano un miscuglio di modelli di discorso sovietici e teorie cospirative dell’alt-right, condite con citazioni del Nuovo Testamento e patriottismo monarchico russo. Sembra che i semi del discorso di febbraio siano stati fertilizzati dalla rabbia, dall’offesa e forse dal panico per il crescente isolamento della Russia, e ora sono cresciuti fino a raggiungere proporzioni mostruose. Non si parla più dei “nostri partner occidentali”. Putin ha dichiarato che i Paesi dell’Occidente, e in particolare gli Stati Uniti, sono nemici. Li ha derisi crudamente, li ha accusati di cercare di espandere la Nato verso est dopo aver detto una “sporca bugia”, ha detto che non avrebbe permesso all’Occidente di determinare unilateralmente le regole del gioco e ha parlato di “élite occidentali” la cui “egemonia ha un carattere pronunciato di totalitarismo, dispotismo e apartheid”. Dividono sfacciatamente il mondo nei loro vassalli, nei cosiddetti Paesi civilizzati e in tutti gli altri che, secondo gli odierni razzisti occidentali, devono unirsi ai ranghi dei barbari e dei selvaggi”, ha detto Putin. Usando una retorica comune in Israele, ha parlato a nome dell'”altra umanità”, basata su valori tradizionali e guidata dalla Russia, e ha dichiarato guerra alla “prima umanità”, i Paesi occidentali corrotti e bifronti, che mirano cinicamente a sfruttare le risorse dell’altro.



La maggior parte del discorso, come quello di febbraio, è stata dedicata all’inquadramento storico secondo l’ideologia di Putin. Il presidente russo ha rievocato il Medioevo, ha ricordato all’Occidente i crimini del colonialismo e lo ha accusato di russofobia per non essere riuscito a “derubare la Russia”, grazie al potente Stato centralizzato che ha costruito. Non si è sottratto a cliché ingannevoli, al limite del bizzarro, sostenendo che la Russia zarista “si è sviluppata ed è cresciuta potente sulla base dei valori russi ortodossi, musulmani, ebrei e buddisti” (ricordiamo che i popoli musulmani del Caucaso furono brutalmente conquistati, gli ebrei consegnati alla Pale of Settlement e i buddisti siberiani furono repressi per secoli). È stato sorprendente vedere Ramzan Kadyrov, il tiranno della Cecenia, il cui popolo ha combattuto contro l’occupazione russa e ne ha subito la brutalità, incapace di soffocare le lacrime di commozione quando Putin ha parlato dell'”indistruttibile amore per la Russia, custodito nei cuori nel corso degli anni”.

Dynamic 2

La nostalgia per la patria spirituale sovietica non ha impedito a Putin, verso la fine del suo discorso, di citare il filosofo e saggista Ivan Ilyin, uno degli ideologi del monarchismo russo del XX secolo e nemico dichiarato del comunismo. Accanto a un inno alla potenza della Russia zarista (una potenza coloniale, a detta di tutti), Putin si è detto orgoglioso della lotta dell’Unione Sovietica contro il colonialismo. Ha ripetuto la sua vecchia caratterizzazione della scomparsa dell’Unione Sovietica come “tragedia” e ha accusato l’Occidente di un complotto pluriennale per smembrare la Russia e “condannare i suoi popoli alla povertà e all’estinzione”.

Gli Stati Uniti sono stati indicati come l’arcinemico, “il proprietario del regime di Kiev”, la superpotenza che schiavizza il mondo “con il potere del dollaro e della tirannia tecnologica”, un termine interessante di per sé. Il suo improvviso attacco ai “generi” (“Vogliamo che le perversioni siano imposte ai nostri figli?”) sarebbe derivato dalla lotta contro l’oppressione e per la libertà.



In questo discorso schizofrenico mancava solo una cosa, quella che l’Ucraina e l’Occidente si aspettavano e temevano di più: Una chiara linea rossa per quanto riguarda le regioni occupate e una minaccia esplicita di usare la forza nucleare. L’arsenale nucleare è stato menzionato due volte nel discorso: una volta quando Putin ha sostenuto che l’Occidente sta “gettando via gli accordi sulla sicurezza nucleare”, e un’altra volta quando ha ricordato che gli Stati Uniti “hanno creato un precedente” quando hanno bombardato Hiroshima e Nagasaki (anche il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha preferito non affrontare l’argomento quando gli è stato chiesto sabato).

Dynamic 3



La promessa di “piena protezione” per le regioni occupate, menzionata dal Ministro degli Esteri Lavrov nel suo discorso all’Onu, era assente dai commenti del Presidente, che ha preferito sottolineare che i residenti delle regioni sono “cittadini russi” e promettere che il suo Paese “non li tradirà”. Sembra che, accanto a dichiarazioni altisonanti sulla fine dell’egemonia occidentale, Putin abbia anche tentato, nel suo infuocato discorso, di lasciarsi una via di fuga dalla trappola in cui ha trascinato se stesso e decine di milioni di russi”.

Così Liza Rozovsky.

Brividi di paura

Dynamic 4

Scrive Harel: “Il discorso del Presidente russo Vladimir Putin di mercoledì ha fatto correre un brivido di paura lungo la schiena dei cittadini del suo Paese. Tanto che tutti i biglietti per i voli in partenza sono stati immediatamente acquistati, mentre l’ansia ha colpito gli uomini in età da leva dopo l’annuncio del Cremlino che 300.000 riservisti sarebbero stati richiamati per l’impantanata guerra in Ucraina. Ma agli occhi del Prof. Dima Adamsky, dell’Università Reichman di Herzilya, che studia la strategia russa, c’era un altro elemento preoccupante nel discorso. Adamsky ha detto ad Haaretz che non vuole essere visto come un allarmista, ma pensa che molti in Occidente stiano prendendo troppo alla leggera le ripetute minacce del presidente russo di usare armi nucleari in guerra. “Putin ha ribadito che l’opzione nucleare è una possibile leva nella guerra”, ha osservato. “Ha detto esplicitamente: Non sto bluffando, non mettetemi alla prova”. Nella scala crescente delle dichiarazioni, difficilmente potrà salire un altro gradino”. Adamsky intravvede una pericolosa combinazione di mosse russe: “un referendum accelerato sull’annessione dei territori catturati dalla Russia, un richiamo delle riserve e una minaccia nucleare – e tutto questo sullo sfondo della controffensiva ucraina che ha ottenuto un sorprendente successo nell’est, mentre all’interno della Russia cresce la protesta contro il proseguimento della guerra”. “Nessuno al mondo riconoscerà l’annessione alla Russia delle regioni conquistate, ma dal punto di vista di Putin, il referendum lo aiuterà a formulare una narrativa”, ha detto. “Secondo la dottrina russa, le armi nucleari possono essere usate quando c’è una minaccia all’integrità del territorio russo o alla sua sovranità. Dal suo punto di vista, la continuazione della guerra in queste regioni, tra l’uso di armi occidentali, nonché di sistemi e addestramento forniti dai Paesi della Nato all’Ucraina, crea una nuova situazione una volta che queste regioni saranno cooptate alla Russia. Con la minaccia nucleare, spera di poter dissuadere Kiev e i suoi sostenitori in Occidente dal continuare a combattere e di impegnarsi per un cessate il fuoco lungo la linea attuale”. La situazione della Russia nei combattimenti, osserva Adamsky, è “piuttosto catastrofica”. Il successo della controffensiva ha minato la fiducia che i cittadini russi riponevano in Putin come leader invincibile. Il presidente viene criticato sia da destra che da sinistra, da chi ritiene che sia necessario usare più forza in Ucraina e anche da chi vuole ritirarsi. Non ha mai subito un colpo del genere, né in Georgia, né nella seconda guerra cecena, né quando ha assistito il regime di Assad in Siria”. E aggiunge: “I russi stanno cercando di resistere su una linea del fronte lunga circa 1.000 chilometri. Obiettivamente, dopo le perdite subite, non hanno semplicemente la forza lavoro necessaria. Ma l’intero concetto di sistema di riserve in Russia è poco conosciuto. L’esercito russo non riuscirà a organizzarsi al ritmo dell’Idf. È necessario individuare, mobilitare ed equipaggiare questi riservisti prima di inviarli al fronte, in modo che non diventino carne da macello – il tutto in un momento in cui la maggior parte dei comandanti sul campo è impegnata nei combattimenti stessi”. È emersa quindi una finestra di tempo critica, in cui Putin potrebbe prendere in considerazione l’impiego di armi nucleari tattiche. “Vuole impedire agli ucraini di avanzare ulteriormente, ma non ha abbastanza forze in guerra”, afferma. “Inoltre, le conquiste ucraine spingono l’Occidente a fornire ulteriori armi avanzate, sperando che liberino altri territori prima dell’inverno. Putin ha un vero problema operativo sul fronte. È possibile che la principale risposta rimasta nel suo arsenale sia la minaccia di usare armi chimiche o nucleari. “Continuo a pensare che sia una probabilità bassa, ma anche così, siamo nel punto più vicino alla zona di pericolo nucleare dal crollo dell’Unione Sovietica nel 1991. Siamo entrati in uno spazio in cui il sistema nucleare russo è in uno stato di instabilità strategica. È questo che mi preoccupa di più”, sottolinea Adamsky. “Agli occhi dell’Occidente, non c’è alcuna logica per Putin di usare le armi nucleari, ma questa stessa logica occidentale non ha previsto l’invasione russa dell’Ucraina lo scorso febbraio”.

Fin qui Harel

Terza guerra mondiale

Dynamic 5

Scrive Paolo Mastrolilli, corrispondente di Repubblica da New York: “Stiamo già combattendo la Terza guerra mondiale, anche senza dirlo. “Ci siamo dentro da parecchio tempo, ma non siamo riusciti a riconoscerlo”, ha spiegato l’esperta di Russia Fiona Hill al New Yorker. Questo però, sostiene, accresce la necessità che l’Occidente resti unito nel continuare la strategia adottata finora, che è chiaramente riuscita a mettere Putin in grave difficoltà. È probabile che lui continui a seguire la strada dell’escalation, incluso il ricorso alle armi nucleari, ma pensare di convincerlo a cambiare linea col dialogo diplomatico si è dimostrato finora illusorio.[…]. Secondo gli analisti Putin prevede una lunga guerra, se non altro perché ha aumentato il bilancio delle forze armate per il 2023/25 da 3.500 a 5 mila miliardi di rubli. Il problema è capire quanto la popolazione e l’apparato statale siano ancora pronti a seguirlo verso la mobilitazione totale, e quanto forte sarebbe la risposta occidentale se usasse il nucleare”.

A lanciare l’allarme nuclerare, in una intervista al Quotidiano nazionale a firma Luca Bolognini è Vlad Mykhnenko, professore di Oxford esperto di Russia,

“C’è oltre il 50% delle possibilità che Putin utilizzi un’arma atomica in Ucraina”, dice Mykhnenko, E spiega: Quando finiranno gli effetti della mobilitazione parziale, il nucleare sarà l’ultima spiaggia. Ritengo più probabile che utilizzi l’atomica, rispetto al fatto che si limiti a minacciarne l’impiego.[…]. “Si chiama escalation per raggiungere una de-escalation. È una strategia che fa parte della dottrina militare russa. L’idea è quella di usare un’arma tattica nucleare per terrorizzare l’opinione pubblica e convincere il nemico, che a questo punto inizia a temere attacchi ancora più devastanti, ad arrendersi”.

L’appello del Papa

“Putin fermi la guerra”. A sorpresa, prima dell’Angelus, Papa Francesco dedica, ancora una volta, le sue riflessioni alla guerra in Ucraina e chiede pace, negoziati e soluzioni giuste, concordate e stabili. Si rivolge a Putin e a Zelensky e chiede loro di arrivare alla pace il prima possibile.

“Mi rivolgo innanzitutto al presidente della Federazione russa – ha detto – supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte”. Poi il messaggio per il presidente ucraino: “Rivolgo un fiducioso appello a Zelensky affinché sia aperto a serie proposte di pace”.

Il Pontefice ha continuato dicendo: “Rinnovo il mio appello affinché si giunga subito al cessate il fuoco: tacciano le armi e si cerchino le condizioni per arrivare a negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste, stabili, e tali saranno se fondate sul rispetto del sacrosanto valore della vita nonché della sovranità e dell’integrità territoriale di ogni Paese, come pure dei diritti delle minoranze e delle legittime preoccupazioni”.

Infine Bergoglio ha rimarcato il pericolo della minaccia nucleare spesso evocata: “Esiste un concreto rischio di escalation nucleare con conseguenze catastrofiche a livello mondiale”, ha detto, “viviamo nuovamente sotto la minaccia atomica, è assurdo”.

Una minaccia che si fa sempre più concreta. E immanente.