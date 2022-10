Nordstream, preoccupazione in Finlandia: "Nella zona delle esplosioni c'è un deposito di armi chimiche"

globalist Modifica articolo

1 Ottobre 2022 - 12.40

L’Istituto finlandese per l’ambiente (Syke), che opera sotto il ministero dell’Ambiente della Finlandia, ha rivelato un particolare che ha fatto preoccupare le autorità di Helsinki a proposito delle perdite dal gasdotto Nord Stream.

«Qualche preoccupazione è suscitata» dal fatto che il bacino di Bornholm, zona in cui si trovano le falle, «è la più importante discarica di armi chimiche nel Mar Baltico. Tuttavia le discariche attualmente note si trovano a diversi chilometri di distanza dai siti di esplosione, quindi si presume che l’impatto delle esplosioni e delle perdite sulle armi chimiche sia limitato».

Sui potenziali rischi continuano a indagare tanto il centro finlandese per l’ambiente quanto l’Istituto dell’università di Helsinki per la proibizione delle armi chimiche (Verifin). «L’incertezza è legata alle armi chimiche che un tempo sono state sepolte in queste aree e ad altre sostanze nocive che si sono accumulate nei sedimenti dei fondali marini», aggiunge l’agenzia Syke.