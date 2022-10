Nordstream, la Cina chiede chiarezza: "Siamo seriamente preoccupati"

globalist Modifica articolo

1 Ottobre 2022 - 11.39

Preroll

Il gasdotto NordStream continua a perdere gas, mentre le conseguenze dell’esplosione si stanno riversando sulla politica internazionale e anche sull’ambiente circostante. Anche la Cina è intervenuta sull’argomento: Pechino è “seriamente preoccupata” per le esplosioni e le perdite nei gasdotti del sistema Nord Stream, ha affermato il vice rappresentante permanente cinese Geng Shuang in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’interruzione fisica del gasdotto a seguito delle perdite ha esacerbato la carenza di energia in Europa, ha detto. È probabile che i consumatori di tutto il mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, risentano della conseguente volatilità dei mercati energetici e dell’impennata dei prezzi dell’energia, ha aggiunto.

Middle placement Mobile

Se la versione di un attacco deliberato al Nord Stream fosse confermata, ciò costituirebbe un attacco a strutture civili transnazionali e condutture sottomarine in violazione dei trattati internazionali, ha aggiunto il rappresentante cinese.