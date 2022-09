Blinken accusa la Russia: "Furto di terra con i referendum farsa in Ucraina"

globalist Modifica articolo

29 Settembre 2022 - 21.18

Guerra in Ucraina e volontà imperialista di Putin di annettersi pezzi di una paese sovrano nel nome della ‘grandezza’ di Pietro il Grande.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha accusato la Russia di «furto di terra» con i referendum in Ucraina. «I referendum farsa del Cremlino sono uno sforzo inutile per mascherare quello che non è altro che un nuovo tentativo di accaparrarsi dei territori in Ucraina», ha sottolineato Blinken in una nota definendolo «un affronto ai principi della pace e della sicurezza internazionali».

Il segretario di Stato americano ha ribadito che gli Stati Uniti «non riconoscono e non riconosceranno mai la legittimità o l’esito di questi referendum farsa o della presunta annessione del territorio ucraino alla Russia».