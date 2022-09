Biden preoccupato per le Midterm dice ai suoi: "Avete visto cosa è successo in Italia?"

globalist Modifica articolo

29 Settembre 2022 - 09.32

Joe Biden si avvia verso le elezioni di Midterm, in una situazione globale tutt’altro che favorevole. Il presidente americano, parlando con i giornalisti al suo seguito, ha espresso tutta la preoccupazione tirando in ballo anche il recente risultato elettorale italiano, con il trionfo della destra.

“Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni. Vedrete cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui”.

Biden ha parlato a braccio a un ricevimento della Democratic Governors Association. La prima a riportare le sue parole, su Twitter, è stata la corrispondente dalla Casa Bianca dell’Associated Press, Seung Min Kim. Poi la dichiarazione è stata confermata dal giornalista del pool della Casa Bianca Alexander Nazaryan.