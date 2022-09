La Polonia nazionalista incalza la Nato: "Dia una risposta devastante alla Russia sull'uso di armi nucleari"

globalist Modifica articolo

28 Settembre 2022 - 10.28

La risposta della Nato a qualsiasi uso di armi nucleari in Ucraina dovrebbe essere non nucleare ma «devastante». Ad affermarlo è stato il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, in visita negli Stati Uniti.

La débacle militare russa in Ucraina, dove le forze di Mosca vengono respinte nell’est del paese, ha accresciuto il timore che un disperato Vladimir Putin possa ricorrere all’uso di un’arma nucleare, forse una testata tattica a basso rendimento, nel tentativo di spingere l’Ucraina a fermare la resistenza alla sua invasione, sottolinea il Guardian, che cita poi l’intervento di Rau al programma di NBC News Meet the Press.

«Per quanto ne sappiamo, Putin sta minacciando di usare armi nucleari tattiche sul suolo ucraino, non di attaccare la Nato, il che significa che la Nato dovrebbe rispondere in modo convenzionale». “Ma la risposta – ha aggiunto – dovrebbe essere devastante. E suppongo che questo sia il chiaro messaggio che la Nato sta inviando alla Russia in questo momento”.