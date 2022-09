Washington: "Lavoreremo anche col nuovo governo su diverse sfide"

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 09.38

L’Italia è “un alleato Nato, un partner del G7 e membro Onu, lavoreremo con il nuovo governo italiano su un’ampia gamma di sfide globali, compreso il sostegno all’Ucraina che si difende dall’aggressione russa”. Così la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha risposto a una domanda, durante il briefing, sul tipo di cooperazione che Washington avrà con il nuovo governo di centrodestra, sottolineando di non “voler fare in questo momento ipotesi”.

“Dopo le elezioni di ieri in Italia, siamo ansiosi di lavorare con il governo italiano sui nostri obiettivi condivisi” ha scritto su Twitter il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sottolineando che questi obiettivi sono “sostenere un’Ucraina libera e indipendente, rispettare i diritti umani e costruire un futuro economico sostenibile”. “L’Italia è un alleato vitale – ha concluso – una forte democrazia ed un apprezzato partner”.

Il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, rispondendo a una domanda sulle elezioni italiane, ha voluto “dire una parola sul premier uscente, Mario Draghi, ringraziandolo per la sua forte leadership in un momento difficile della storia italiana, europea, globale”. Price ha ribadito, come già scritto da Blinken, che “siamo ansiosi di lavorare con qualsiasi governo italiano che emerga dalle elezioni per far avanzare i nostri molti interessi ed obiettivi comuni”. “Siamo partner, siamo amici”, ha aggiunto ricordando come l’anno scorso Roma e Washington abbiano celebrato i 160 anni di relazioni diplomatiche in una cerimonia in cui è stato ricordato l’impegno comune per “i diritti umani e i valori che condividiamo nel mondo”.