Ucraina, i filorussi annunciano: "Il 96% ha votato a favore dell'annessione alla Russia"

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 15.55

Preroll

In Ucraina, i filorussi hanno comunicato l’esito del voto dei referendum per l’annessione dei territori occupati alla Russia. Nelle quattro regioni ucraine occupate dalle forze di Mosca oltre il 96% dei cittadini che hanno partecipato ai referendum si è espresso per l’unificazione con la Federazione Russa. È quanto risulta dallo spoglio parziale dei voti, secondo i dati preliminari diffusi dalle locali autorità separatiste.

OutStream Desktop