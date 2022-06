Ucraina, i russi vogliono indire un referendum per l'indipendenza di Kherson e Zaporizhzhia

globalist

23 Giugno 2022 - 19.05

“Gli occupanti russi hanno in programma di organizzare i cosiddetti referendum nei territori occupati delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia l’11 settembre”. Lo riportano fonti dell’Intelligence di Kiev citate da Ukrainska Pravda. In quella giornata in Russia sono previste le elezioni dei governatori in diverse regioni.

Intanto, ha riportato il governatore locale Dmitry Zhivitsky, le forze armate russe avrebbero bombardato «con munizioni al fosforo proibite» l’insediamento di Yunakivska, nella regione di Sumy vicino al confine russo. Non ci sono ancora informazioni su eventuali vittime o feriti.