La Russia arresta il console giapponese, Tokyo risponde: "E' inaccettabile"

27 Settembre 2022 - 09.41

Yoshimasa Hayashi, ministro degli Esteri del Giappone, ha definito «completamente inaccettabile» l’arresto da parte dell’Fsb del console Motoki Tatsunori a Vladivostok. Nel corso di una conferenza stampa Hayashi ha detto che il console è stato sottoposto a un «interrogatorio coercitivo» e che il Giappone ha chiesto le scuse della Russia.

Il diplomatico è stato arrestato e dichiarato `persona non grata´, con l’ordine di lasciare il Paese entro 48 ore. Hayashi ha difeso Tatsunori dicendo che non aveva compiuto alcuna attività illegale.

In risposta il ministero degli Esteri giapponese ha convocato l’ambasciatore russo, Mikhail Galuzin, come riporta l’agenzia di stampa Kyodo. Il ministero ha chiesto a Mosca di scusarsi formalmente, ha detto Hayashi, aggiungendo che il governo prenderà in considerazione misure di ritorsione appropriate.