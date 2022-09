Lukashenko incontra Putin: "I russi scappano dalla guerra? Lasciali correre, tanto torneranno"

globalist

26 Settembre 2022 - 11.42

Aleksandr Lukashenko e Vladimir Putin si sono incontrati a Sochi e, al termine della riunione, hanno parlato con i giornalisti presenti. Il presidente bielorusso si è rivolto all’omologo russo a proposito dei tanti cittadini che stanno scappando da Mosca per sottrarsi al reclutamento: “Beh, lasciali correre. Non so come ti senti al riguardo, quando è accaduto in Bielorussia non ero particolarmente preoccupato. Tanto poi tornano”, ha detto, con evidente desiderio di condividere la sua esperienza, sostenendo che molti che hanno lasciato la Bielorussia chiedono di tornare. Poi ha aggiunto: “Non tollereremo le umiliazioni dell’Occidente”.

