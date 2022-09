Referendum farsa, la Russia: "Nel Donetsk affluenza del 23,6 per cento"

globalist

24 Settembre 2022 - 09.06

Una farsa e Putin lo sa benissimo, ma la sua è una sfida alla comunità internazionale per capire fino a dove e quando potrà tirare la corda.

Nel “referendum” di annessione alla Russia nella regione di Donetsk, l’affluenza alle urne ieri è stata del 23,6 per cento. Lo ha sostenuto l’agenzia di stampa statale russa Tass, che cita le dichiarazioni di un funzionario locale.

Oltre il 20,5 per cento degli elettori aventi diritto al voto nella regione di Zaporizhzhia e il 15 per cento di quelli nella regione di Kherson ha votato ieri, come riferito dall’agenzia di stampa russa Interfax, che cita funzionari elettorali locali.

“Secondo noi, questo è sufficiente per il primo giorno di votazioni”, ha affermato Marina Zakharova, capo della commissione elettorale di Kherson insediata in Russia.