21 Settembre 2022 - 12.40

In Francia, la pillola del giorno dopo sarà gratuita per tutte le donne che ne avranno bisogno. Ad annunciarlo è il ministro della Sanità, François Braun, in un’intervista alla testata 20 minutes. «Per quanto riguarda la contraccezione femminile, annuncio il rafforzamento della tutela delle donne facilitando il loro accesso alla contraccezione d’emergenza (pillola del giorno dopo, ndr) in farmacia, gratuitamente e senza prescrizione medica, a qualsiasi età», ha detto il ministro, ricordando che «oggi è gratuita e senza ricetta solo per le giovani minorenni, e gratuito con ricetta per chi ha meno di 26 anni».

