Iran, la polizia usa gli idranti contro le manifestanti che protestano per la morte di Mahsa Amini: il video

20 Settembre 2022 - 12.18

Le proteste in Iran, a Teheran, dopo la morte di Mahsa Amini – uccisa dalla polizia per aver indossato nella maniera non corretta il velo – proseguono. Le forze dell’ordine hanno usato gli idranti per disperdere le manifestanti che protestano da giorni per la morte della 22enne. Le donne in piazza cantano slogan contro la polizia chiamata “morale”, si levano e bruciano il velo. La protesta sta dilagando in molte piazze e università.

