Il Presidente Mattarella a Londra per i funerali della Regina Elisabetta II

globalist

19 Settembre 2022 - 09.09

Preroll

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è giunto a Londra dove oggi, con le altre autorità straniere, parteciperà alle esequie solenni della Regina Elisabetta II. Il Capo dello Stato è stato accolto nel pomeriggio dal Re Carlo III e dalla Regina consorte Camilla a Buckingham Palace per un ricevimento formale pre esequie, ricevimento a cui sono intervenuti i vertici politici del Regno Unito e i membri senior della Royal Family.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’ora in cui il saluto di popolo a Sua Maestà cede il passo al primo appuntamento collettivo dell’ossequio ufficiale e solenne dei potenti della Terra: circa 500 dignitari provenienti dai ogni latitudine per onorare una donna che nel 1952 indossò a 26 anni la corona in un pianeta laddove i vertici degli Stati erano ancora occupati tutti da uomini, come ha ricordato la neo regina consorte Camilla: una donna che nelle parole del commosso elogio londinese del presidente americano Joe Biden ha contribuito a lasciare dietro di sé “un mondo migliore”.