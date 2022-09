Elisabetta II, trapelano le cause della morte

globalist

10 Settembre 2022 - 12.53

Morta in seguito ai traumi riportati a seguito di una caduta: sarebbe questa la causa del decesso della regina Elisabetta.

Lo hanno rivelato fonti vicine alla Casa Reale. “Dopo l’incidente, probabilmente causato dalle difficoltà motorie della sovrana, – si legge sul quotidiano, – i medici che l’assistevano in ogni momento della giornata hanno subito capito che la situazione era molto grave, al punto da sconsigliare un trasferimento in ospedale.

La notizia è stata fatta trapelare per gradi, prima annunciando la rinuncia di Elisabetta a tenere una conferenza su Zoom con il suo Consiglio Privato e poi con l’ammissione che lo staff medico era ‘preoccupato’ per la sua salute”. E mentre si cercano di capire le cause del decesso, tra voci di corridoio e retroscena di palazzo, procede il rigido protocollo funebre che culminerà con la sepoltura. Due i luoghi papabili dove Elisabetta potrà riposare in pace.

La sepoltura

Sarà scelto uno di questi due luoghi per la sepoltura della regina Elisabetta. “Non si sa ancora se raggiungerà suo padre, sua madre e sua sorella Margaret nella KingGeorge VI Memorial Chapel, – scrive il quotidiano – o se invece sarà deposta accanto al marito Filippo, nel Royal Vault”.