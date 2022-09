La star della canzone russa sfida Putin: "Sono contro la guerra, includimi tra gli agenti stranieri"

globalist

18 Settembre 2022

Sfida al potere. In Russia, Alla Pugacheva, una delle grandi star della canzone russa, è scesa pubblicamente in piazza per denunciare il conflitto in Ucraina, aggiungendo che la morte dei soldati avviene «per scopi illusori che rendono il Paese un paria e la vita dei nostri cittadini estremamente difficile».

E la leggendaria cantante russa ha chiesto di essere inclusa tra gli «agenti stranieri» per le sue critiche la guerra. Pugacheva rappresentò la Russia all’Eurovision nel 1997 ed è una star popolarissima in Russia.

«Vi chiedo di iscrivermi ai ranghi degli agenti stranieri del mio amato Paese», ha detto nell’appello pubblicato su Instagram.

Venerdì, il ministero della Giustizia aveva incluso il marito di Pugacheva, il presentatore televisivo Maxim Galkin, nell’elenco degli agenti stranieri. L’annuncio della solidarietà della Pugacheva al marito e le sue critiche alla guerra sono significative perché lei appartiene alla generazione del presidente Vladimir Punti ed è una cantante amata dagli anziani che tendono a sostenere il Cremlino.