Russia, il fondatore del gruppo Wagner nuovo ministro della Difesa? Le indiscrezioni

globalist

15 Settembre 2022 - 11.21

Preroll

Yevgeny Prigozhin, stretto confidente di Vladimir Putin e fondatore del gruppo Wagner, si sta affermando come il volto della «operazione militare speciale» russa in Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I blogger russi hanno costantemente elogiato il successo di Prigozhin in Ucraina e alcuni hanno persino affermato che dovrebbe sostituire il ministro della Difesa Sergey Shoigu, che in molti incolpano per la sconfitta russa nell’Oblast di Kharkiv. Lo scrive l’Institute for the study of war (Isw) nel suo ultimo report.

Middle placement Mobile

Il corrispondente militare e blogger russo Maksim Fomin (alias Vladlen Tatarsky) ha affermato di aver parlato con Prigozhin della situazione al confine ucraino-russo dopo il ritiro delle forze della Federazione dall’area. L’incontro Prigozhin-Fomin, se si è verificato, potrebbe indicare che il Cremlino sta tentando di affrontare le denunce di mesi secondo cui il ministero della Difesa russo non ha ascoltato le loro critiche che evidenziavano l’inefficacia del comando superiore russo.