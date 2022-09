Putin incontra Xi Jinping a Samarcanda: "Non ci sono ostacoli alle nostre relazioni"

globalist

15 Settembre 2022 - 10.18

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping si incontreranno a Samarcanda, in Uzbekistan. A margine del meeting, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha aggiornato la stampa sui contatti tra i due leader. “Non ci sono ostacoli allo sviluppo delle relazioni, che sono multifattoriali e ramificate”.

“La mancanza di opportunità di incontro di persona a causa delle restrizioni pandemiche è stata compensata dalla frequenza degli scambi telefonici. I leader erano in contatto costantemente, quindi non ci sono ostacoli all’ulteriore sviluppo e approfondimento delle relazioni bilaterali russo-cinesi nel corso degli anni”, ha detto ai giornalisti Peskov a Samarcanda, in Uzbekistan, dove Putin e Xi si incontrano oggi per la prima volta di persona dall’inizio della pandemia e soprattutto dall’invasione dell’Ucraina da parte russa, lo scorso 24 febbraio.