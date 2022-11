Russia isolata al G20, i cinesi rivelano: Putin"non disse la verità" a Xi sulla guerra in Ucraina

globalist Modifica articolo

14 Novembre 2022 - 14.50

I leader hanno concordato sul fatto che non si debbano usare le armi nucleari in Ucraina. Presto il segretario di Stato Usa Antony Blinken si rechera in visita in Cina. Lo riferisce la Casa Bianca.

Il presidente Usa ha chiesto al presidente cinese Xi Jinping di incoraggiare la Corea del Nord ad agire “in modo responsabile”. Su Taiwan gli Usa hanno ribadito la loro opposizione ad azioni “aggressive e coercitive” da parte di Pechino. Intanto un alto funzionario cinese rivela al Financial Times, che, sull’invasione russa in Ucraina, Vladimir Putin “non disse la verità” al leader di Pechino. “Se ce lo avesse detto non ci saremmo trovato in una situazione così difficile. C’erano oltre 6 mila cittadini cinesi in Ucraina ed alcuni di loro morirono durante l’evacuazione, anche se non possiamo dirlo pubblicamente”. Lo stesso Putin aveva affermato il mese scorso di non aver detto al “caro amico” Xi dell’imminente attacco.