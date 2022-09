L'eurodeputato greco denuncia: "Sono stato spiato, l'Ue protegga i cittadini dagli spyware"

globalist

13 Settembre 2022 - 10.21

L’Eurodeputato greco Nikos Androulakis, durante il suo discorso in aula a Strasburgo ha denunciato di esser stato spiato, nell’ambito dello scandalo intercettazioni che ha scosso il governo di Atene. «Quest’aula deve proteggere i cittadini dalle intercettazioni illegali. Questa non è una questione personale. È una questione di trasparenza e democrazia. I cittadini non possono essere intercettati. Il Parlamento europeo deve essere un pioniere per proteggere i diritti e la dignità dei cittadini».

«Le rivelazioni di spionaggio sui giornalisti investigativi e l’opposizione democratica da parte del governo Mitsotakis sono un duro colpo per l’intera Ue», hanno commentato a seguito del dibattito dal gruppo Renew europe.