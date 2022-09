Così Israele sta distruggendo l'Autorità Nazionale Palestinese

Umberto De Giovannangeli

13 Settembre 2022 - 18.34

Preroll

Una leggenda vivente dei servizi segreti israeliani: Ami Ayalon. Una delle firme più prestigiose di Haaretz: Amos Harel. Da diverse prospettive analitiche, giungono alla stessa conclusione: Israele sta minando ciò che resta di credibilità politica e contrattuale del’Autorità nazionale palestinese (Anp). Il bluff della “pace economica”

OutStream Desktop

Top right Mobile

Scrive Ayalon: “Il deterioramento della situazione della sicurezza in Cisgiordania ha fatto sì che i leader israeliani ricadessero in stanchi cliché: “Le forze di sicurezza sono pronte per ogni evenienza”, “I nostri soldati distruggeranno qualsiasi mano si alzi contro di noi” e simili. Tuttavia, questa volta abbiamo anche sentito commenti che sembrano provenire da un coniuge tradito: Come possono i palestinesi violare le regole illuminate che abbiamo scritto e che dovrebbero guidare le nostre relazioni? Vi abbiamo dato tanti benefici economici e in cambio ci avete dato il terrore.

È con questo spirito che il Capo di Stato Maggiore dell’esercito Aviv Kochavi non ha potuto nascondere la sua delusione per “l’impotenza delle forze di sicurezza [palestinesi] e la perdita di controllo dell’Autorità Palestinese”. Altri funzionari israeliani si sono chiesti se Israele non avesse investito abbastanza nelle relazioni, e il ministro della Difesa Benny Gantz ha annunciato piani per rafforzare l’Autorità palestinese.

Middle placement Mobile



Ma nessuno di questi funzionari ha condiviso con noi la semplice verità che conoscevano da anni di briefing delle agenzie di intelligence: Senza un vero processo politico che porti alla fine dell’occupazione, l’AP è destinata a indebolirsi mentre le forze del terrore militante che rifiutano qualsiasi compromesso con Israele si rafforzano. La “pace economica” è una finzione non meno di quanto lo siano la “gestione del conflitto” o la “riduzione del conflitto”. I progetti infrastrutturali nella Striscia di Gaza, l’aumento del numero di permessi di lavoro in Israele e l’incoraggiamento degli aiuti stranieri non soddisferanno la fame di un popolo che vuole essere liberato dall’occupazione. Il declino del presidente palestinese Mahmoud Abbas nell’opinione pubblica palestinese deriva in gran parte dalla sua scelta strategica di collaborare con Israele. Senza un orizzonte politico, Abbas e i suoi fedelissimi sono visti come semplici collaboratori. Quando il legislatore di Yamina Matan Kahana afferma che nella lotta di Israele contro Hamas “dobbiamo rafforzare coloro che collaborano con noi”, aggiunge un altro chiodo alla bara dell’AP, confermando alla strada palestinese che i suoi leader sono i partner minori di Israele. In questo contesto, dovremmo ricordare che la seconda intifada non è nata da un disagio economico, ma dalla perdita di fiducia dei palestinesi nella capacità dei loro leader di raggiungere l’obiettivo della statualità. Yitzhak Rabin aveva capito molto bene l’equazione che Israele deve affrontare: l’obiettivo di eliminare il terrorismo a lungo termine sarà raggiunto solo con la fine dell’occupazione e l’indipendenza palestinese. Come capo dei servizi di sicurezza dello Shin Bet per più di quattro anni, ho incontrato spesso i capi delle forze di sicurezza palestinesi. Tutti loro, ognuno a modo suo, hanno rivelato lo stesso dilemma straziante con cui si sono confrontati: “Combattiamo i nostri fratelli palestinesi che hanno scelto lo strumento del terrore perché accettiamo che questo è il prezzo da pagare per garantirci uno Stato indipendente! Il giorno in cui la strada palestinese perderà la fiducia nel processo politico, potrete dimenticarvi di noi! Non siamo l’esercito del generale [Antoine] Lahad che ha lavorato per voi in Libano. Non confondeteci con lui”.

È deprimente che anche l’attuale governo israeliano, che si è autoproclamato “governo del cambiamento”, abbia seguito la strada di Benjamin Netanyahu. Quest’ultimo ha appoggiato il piano di Trump, nonostante fosse completamente schierato contro i palestinesi nella divisione della terra, nella creazione di uno Stato palestinese, nello scambio di territori e persino in un passaggio sicuro tra la Cisgiordania e Gaza.

Il cosiddetto governo del cambiamento ha in pratica adottato politiche ancora più a destra di quelle di Netanyahu, aderendo ai tre “no” di Gerusalemme: no ai negoziati, no al riconoscimento e no alla pace con il popolo palestinese. Ma politiche come queste garantiscono un sanguinoso deterioramento delle relazioni tra i due popoli, l’approfondimento delle caratteristiche di apartheid esistenti nei territori e lo scivolamento verso la realtà violenta e irreversibile di uno Stato binazionale. I nostri leader sanno che la maggioranza dell’opinione pubblica israeliana riconosce pienamente l’incubo di uno Stato in cui non vi sia una maggioranza ebraica, ma non hanno il coraggio di dire apertamente ciò di cui parlano a porte chiuse. Israele sta ancora aspettando un leader abbastanza coraggioso da dichiarare un cambiamento di politica dalla “gestione/riduzione del conflitto” alla “gestione di un accordo”, un processo che porti alla creazione di due Stati. Molti sanno che questo è l’unico modo per evitare che il lavoro dei padri del sionismo, che hanno creato uno Stato ebraico e democratico quando hanno formulato la Dichiarazione di Indipendenza, venga distrutto. Se questo leader coraggioso non riuscirà a emergere e noi non riusciremo a rinsavire, lasceremo in eredità ai nostri figli e nipoti violenza e perdita di identità”.

Fin qui Ayalon.

Dynamic 1



L’incognita Tsahal

Così Amos Harel: “Il governo di Yair Lapid spererà nel meglio nelle sette settimane e mezzo che mancano alle elezioni del 1° novembre e cercherà di spegnere gli incendi sul fronte della sicurezza. Una crisi di sicurezza – l’ondata di attacchi terroristici da marzo a maggio – ha accelerato la perdita della maggioranza da parte della coalizione di governo e la convocazione di nuove elezioni. Un’altra crisi – i combattimenti con la Jihad islamica in agosto – è passata rapidamente.

Dynamic 2



Fino al 1° novembre, qualsiasi coinvolgimento potrebbe far pendere la bilancia leggermente a favore del Likud. Ma finché le cose si mantengono al di sotto del livello di scontro, i politici possono farsi fotografare con gli ufficiali, i soldati, i piloti e i marinai, mostrare un po’ di coraggio e lanciare minacce al nemico. Se il governo uscente avesse resistito ancora per qualche settimana, avrebbe potuto tirare fuori dall’armadio il parka per le visite al confine settentrionale durante la campagna elettorale.



Nel frattempo, le cose sembrano svolgersi a favore del governo, preoccupato di essere percepito come incline alle concessioni. L’Iran, per ragioni proprie, sta creando problemi alla proposta di compromesso europea per un nuovo accordo nucleare, ed è possibile che un accordo non venga firmato prima delle elezioni israeliane e delle elezioni di midterm statunitensi.

Dynamic 3



Per quanto riguarda il controverso confine marittimo con il Libano, l’inizio delle trivellazioni presso la piattaforma di gas naturale di Karish è stato rinviato almeno fino alla metà di ottobre. Ancora un piccolo sforzo e le trivellazioni – e forse la firma di un accordo – saranno rimandate a dopo le elezioni. E con un po’ di fortuna, anche Hezbollah resterà in silenzio.

Anche nell’arena palestinese sono in corso sforzi per smantellare alcune delle potenziali mine. Probabilmente si troverà un modo per rilasciare i due uomini della Jihad islamica attualmente in detenzione amministrativa (incarcerati senza processo); l’organizzazione ha usato la loro condizione come pretesto per accendere gli scontri del mese scorso con Gaza.

Dynamic 4



E dietro le quinte, il malconcio servizio carcerario ha fatto alcune concessioni ai detenuti della Jihad islamica per evitare uno sciopero della fame di massa che era stato programmato per un momento delicato. Se Hezbollah non rinnova le sue minacce, il fronte principale nei prossimi mesi potrebbe essere la Cisgiordania. Dopo gli attacchi con coltellate, asce e sparatorie della primavera, l’esercito ha rafforzato la cosiddetta linea di demarcazione con la Cisgiordania. Poi l’esercito, il servizio di sicurezza Shin Bet e la polizia hanno effettuato arresti concentrandosi nell’area di Jenin, nel nord della Cisgiordania, da dove era partita la maggior parte degli autori degli attacchi terroristici.



Gli attacchi sul lato israeliano della Linea Verde sono terminati mesi fa e gli attriti si sono spostati a Jenin, al vicino campo profughi e ai villaggi circostanti, prima di estendersi all’area di Nablus. Quando l’esercito entra in queste aree, spesso incontra decine o centinaia di giovani armati, ma l’uso di veicoli blindati da parte degli israeliani ha mantenuto basse le perdite. Le perdite palestinesi, tuttavia, stanno aumentando. Finora questo mese l’esercito ha ucciso sei palestinesi in Cisgiordania: tre nell’area di Jenin-Nablus, due vicino a Ramallah e uno a Hebron.

Dynamic 5



Questa settimana si è verificato anche un attacco nella Valle del Giordano settentrionale, a est di Nablus. In pieno giorno una cellula composta da padre, figlio e cugino ha aperto il fuoco contro un autobus che trasportava nuove reclute della brigata di fanteria Kfir; i tre membri della famiglia hanno anche lanciato bombe molotov. L’autista e sei soldati sono rimasti feriti.

Come ha osservato la settimana scorsa il capo dell’esercito Aviv Kochavi, parte della ragione della vigorosa attività israeliana è l’impotenza delle forze di sicurezza dell’Autorità palestinese. Il regime del presidente Mahmoud Abbas è stato indebolito e la sua presa sulla Cisgiordania settentrionale sta scivolando. Le bande non affiliate di giovani armati sono in aumento, sebbene Hamas e la Jihad islamica le rivendichino come proprie.

Ma Kochavi e altri ignorano il ruolo di Israele nel creare questa situazione. Per anni Israele non ha compiuto alcun progresso politico e ha trattato l’Autorità palestinese come un subappaltatore della sicurezza, mentre allentava le restrizioni e concedeva benefici ad Hamas nella Striscia di Gaza, anche se Hamas non riconosce l’esistenza di Israele ed è contrario a negoziati diretti con esso.



È la vecchia questione dell’uovo e della gallina. Per anni l’approccio israeliano è stato quello di combattere il terrorismo in Cisgiordania con il “metodo del tosaerba”: Solo arresti, interrogatori e raccolta di informazioni costanti, seguiti dalla detenzione dei ricercati, sventeranno la maggior parte degli attacchi terroristici. Ma negli ultimi due mesi la maggior parte degli arresti nel nord della Cisgiordania ha preso di mira persone che hanno sparato contro le forze israeliane; è naturale che ogni volta che l’esercito si presenta per effettuare un arresto ci siano