Petizione per le dimissioni di Putin: decine di consiglieri municipali a Mosca e San Pietroburgo firmano

12 Settembre 2022 - 18.55

Putin il nuovo Zar. Niente niente rischia di fare la fine dello Zar? Decine di consiglieri municipali a Mosca e San Pietroburgo hanno firmato una petizione per chiedere le dimissioni del leader del Cremlino, Vladimir Putin.

«Le azioni del presidente Putin vanno a detrimento del futuro della Russia e dei suoi cittadini», si legge nell’incipit della lettera aperta, condivisa su Twitter da Ksenia Torstrem, consigliere municipale di un distretto di San Pietroburgo. Il testo è stato inizialmente firmato da 19 consiglieri, ma Torstrem ha detto di aver ricevuto altre 84 adesioni.

L’inizativa, riferita da Moscow Times, arriva all’indomani delle elezioni locali in Russia, ampiamente vinte dal partito Russia Unita di Putin, fra accuse di brogli da parte dell’opposizione. E mentre le forze ucraine stanno registrando significativi successi nel riprendere i territori occupati dai russi nell’est del paese.

I firmatari della petizione rischiano di ricadere sotto le nuove leggi che prevedono pene detentive per chi critica la guerra in Ucraina. La settimana scorsa, un consigliere municipale a San Pietroburgo, Dmitry Palyuga, ha chiesto ai deputati del parlamento russo di processare Putin per tradimento, a causa della sua decisione di invadere l’Ucraina.

Palyuga è stato convocato alla stazione di polizia, con l’accusa di aver `screditato´ le forze armate russe, ma poi è stato rilasciato.