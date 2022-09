Ucraina, incontro Putin - Zelensky: "Ancora no, serve una base condivisa per gli accordi"

globalist

6 Settembre 2022 - 10.42

Vladimir Putin e Volodymir Zelensky non si incontreranno a breve, per organizzare il tavolo delle trattative è necessario costruire prima le basi per gli accordi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov in un’intervista a Izvestia, come riporta Interfax.

«Per quanto riguarda l’incontro tra Putin e Zelensky, al momento non cambia nulla. Nessuno ha bisogno di un incontro solo per il bene di un incontro. Prima devono essere fissati degli accordi ai massimi livelli. Al momento, non se ne parla ancora», ha affermato Peskov.