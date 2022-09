Liz Truss è la nuova premier inglese: la Regina Elisabetta le ha conferito l'incarico

globalist

6 Settembre 2022 - 14.51

Preroll

Liz Truss è ufficialmente la nuova prima ministra del Regno Unito, dopo l’incontro odierno con la regina Elisabetta II al castello di Balmoral in Scozia. Al termine dell’incontro, la regina le ha conferito l’incarico di formare il nuovo esecutivo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Una sola fotografia della sovrana 96enne che si appoggia su un bastone mentre saluta sorridente e la neo premier è circolata finora sui media britannici. Le telecamere non sono autorizzate a registrare questi incontri e anche quando lasciano i primi ministri non rivelano quasi nulla delle loro riunioni con il monarca. Truss è il 15esimo primo ministro di Elisabetta II. La regina soffre di problemi di mobilità, motivo per cui gli incontri con Boris Johnson prima e con Liz Truss a seguire sono avvenuti al castello di Balmoral invece che a Buckingham Palace a Londra.

Middle placement Mobile

Truss, 47 anni, è il 56esimo primo ministro del Regno Unito e il suo terzo primo ministro donna. Dovrebbe tornare immediatamente a Downing Street dove terrà un discorso alla nazione verso le 16, prima di avviare le nomine del suo gabinetto.

Dynamic 1

Uno dei suoi primi atti significativi come primo ministro dovrebbe essere un piano contro il caro energia e nella fattispecie pacchetto da 100 miliardi di sterline per il congelamento delle bollette. Truss dovrebbe nominare un gabinetto di fedelissimi, tra cui Kwasi Kwarteng come cancelliere, James Cleverly come ministro degli Esteri e Suella Braverman come capo dell’Home Office.