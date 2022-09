Il bavaglio di Putin: 100 russi accusati o condannati per "false notizie" sulla guerra in Ucraina

globalist

2 Settembre 2022

Bavaglio e repressione. Repressione e bavaglio. Sono 100 i russi accusati o condannati per aver diffuso «notizie false» sulla guerra in Ucraina, un reato che può costare fino a 15 anni di carcere. A fare il conto, riferisce Moscow Times, è l’avvocato e difensore dei diritti umani Pavel Chikov.

Al momento solo nove persone sono state condannate. Fra loro due hanno ricevuto pene detentive, due hanno ricevuto multe fino a 3 milioni di rubli (50mila dollari), due sono state inviate ai servizi sociali e altre due hanno beneficiato della sospensione della pena.

La pena più pesante è stata comminata all’ex consigliere municipale di Mosca Alexei Gorinov, condannato a sette anni di carcere in luglio. Altre 28 persone sono in attesa di processo in carcere, fra cui i noti dissidenti Ilya Yashin e Vladimir Kara-Murza .

Il conteggio comprende 32 persone che sono fuggite dalla Russia, fra cui i giornalisti investigativi Andrei Soldatov e Ruslan Leviyev. Ben 55 degli accusati rischiano pene fra i cinque e i dieci anni, mentre altri 24 per un massimo di tre. Per la prima volta, questa settimana, fra i nuovi accusati compaiono dei soldati, Ilya Karpenko e Valery Kotovich. Secondo l’osservatorio OVd-Info, sono in tutto 200 i russi che dovranno affrontare un processo per diverse accuse legate alle proteste contro la guerra in Ucraina.